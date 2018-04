Salah valiti juba kolmas kord sel hooajal Premier League`i kuu mängijaks

Liverpooli ründaja Mohamed Salah pälvis sel hooajal juba kolmas kord Premier League`i kuu parima jalgpalluri tiitli.

Varem oli 25-aastane egiptlane parimaks tunnistatud ka novembris ja veebruaris.

Märtsis lõi Salah nelja liigamänguga kokku kuus väravat, jõudes 5:0 võidumängus Watfordi üle ka hooaja esimese kübaratrikini. Lisaks tegi ta skoori Newcastle Unitedi ja Crystal Palace`i vastu.

Mullu suvel AS Romast 36 miljoni naela eest Liverpooli ostetud Salah on tänavu löönud kõigi sarjade peale kokku juba 39 väravat. Tasub meenutada, et viimati jõudis Liverpooli mängijatest hooaja jooksul 40 väravani Walesi ründekuulsus Ian Rush hooajal 1986/87.

Salah liigub ka Premier League`i kuldse saapa auhinna suunas. Liigamängudes on tema arvel juba 29 väravat, mida on nelja võrra enam kui kahel eelmisel hooajal väravaküti tiitli pälvinud Harry Kane`il Tottenhamist.