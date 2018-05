Salah teatas Liverpooli fännidele suure rõõmusõnumi

Tänavu Liverpooli eest kõigi sarjade peale kokku koguni 43 väravat löönud Egiptuse jalgpallur Mohamed Salah andis selgelt mõista, et ei kavatse suvel klubi vahetada.

"Ma olen siin väga õnnelik ja mul on kõik korras. Seoses Liverpooliga on mul tulevikus suured ambitsioonid," andis Premier League`i aasta mängijaks valitud Salah Inglismaa meediale selge vihje, et ei kavatse suvel Madridi Reali ega Barcelonaga liituda.

Egiptlane on kindel, et tänavu Meistrite liiga finaali jõudnud Liverpool on alles oma suure ja eduka teekonna alguses. "Meil on olnud hea hooaeg ja pääsesime Meistrite liiga finaali. Kõik on väga põnevil, kuid see on alles algus. Mina olen siin alles esimest hooaega ja seda on ka paljud teised mängijad," lisas Salah.

Liverpooli ootab 26. mail peetavas Meistrite liiga finaalis kohtumine Madridi Realiga.