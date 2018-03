Saksamaa meedia: Arsenal leidis uue peatreeneri

Thomas Tuchel tõuseb tänavuse hooaja järel Arsene Wengeri asemele Londoni Arsenali jalgpalliklubi uueks peatreeneriks, teatab Saksamaa ajakiri Kicker.

Endine Dortmundi Borussia juhendaja Tuchel lükkas tagasi ettepaneku juhendada Müncheni Bayernit ja eelistab Arsenali. Bayern otsib uut peatreenerit, sest Carlo Ancelotti vallandamise järel klubi juhendajaks tõusnud 72-aastane Jupp Heynckes lahkub hooaja lõpus.

Kui Bayern Tucheli poole pöördus, teatas sakslane, et tahab juhendada välismaa klubi. Kickeri andmetel on üsna kindel, et 44-aastane Tuchel tõuseb just Arsenali uueks peatreeneriks. Teda ootab Arsenalis ees vana tuttav Sven Mislintat (töötasid koos Dortmundis), kes vastutab alates detsembrist Londoni tippklubi uute mängijate palkamise eest.

Ka Saksamaa jalgpallilegend Lothar Matthaus kinnitas Kickerile, et Tuchel on Arsenaliga läbirääkimistes.

Varem on Tuchelit seostatud ka Paris Saint-Germaini ja Chelseaga.