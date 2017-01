Saksamaa ajalehe SportBild andmetel on Liverpooli jalgpalliklubi juhtkond andnud peatreener Jürgen Klopi käsutusse uute mängijate ostmiseks 40 miljonit naelsterlingit.

Kuigi Klopp on varem vihjanud, et ta ei ole suur talvise üleminekuakna fänn, võib ta jaanuaris uue ründaja osta, sest Philippe Coutinho ja Danny Ings on vigastatud ning Sadio Mane sõitis Aafrika rahvuste karikaturniirile.

SportBild spekuleerib, et Klopi üheks võimalikuks sihtmärgiks võib olla Leverkuseni Bayeri 20-aastane ääreründaja Julian Brandt, kelle hind võib ulatuda umbes 37 miljoni naelani.

Lisaks võivad Liverpooli bossil sihikul olla Arsenali inglasest mängumees Alex Oxlade-Chamberlain ja Milano Interi brasiillane Gabriel Barbosa.

Üsna kindel on, et Liverpool hakkab jaanuaris tegelema vähemalt mitme mängumehe müügiga. Klubist peaksid lahkuma keskkaitsja Mamadou Sakho, kaitsja ja keskväljamees Lucas Leiva ning poolkaitsja Pedro Chirivella.