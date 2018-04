Sahinad: Liverpool sõlmib Fellainiga kolmeaastase lepingu

Inglise meedia teatel on Liverpool suvise ülemineku osas kokkuleppele jõudnud Manchester Unitedi belglasest poolkaitsja Marouane Fellainiga, kellega tahetakse sõlmida kolmeaastane leping.

Kuuldused pärinevad Prantsuse ajalehest L'Equipe, mille andmetel kavatseb Jürgen Klopp Fellaini tuua klubist lahkuva Emre Cani asemele.

30-aastase Fellaini praegune leping lõpeb 30. juunil ning seni pole kontrahti pikendamisest Unitediga midagi kuulda olnud.

Peaks tehing Liverpooliga lörri minema, seisavad Fellaini ukse taga järjekorras ka Prantsuse tippklubid Monaco ja Pariisi Saint-Germain.

Unitedi peatreener Jose Mourinho tunnistas hiljuti, et pole Fellaini tulevikuplaanidega kursis. "Kas ta jääb või lahkub? Ma ei tea. Mina ja klubi tahaksime, et ta jääks. Ma ei tea sellest protsessist - läbirääkimistest, numbritest, vahemaast pakkumise ja tema soovide vahel - midagi," vahendab portugallase sõnu ajaleht The Sun.

Liverpooli klubi siseeluga hästi kursis olev väljaanne Liverpool Echo nimetab aga L'Equipe'i uudist alusetuks kuulujutuks, osutades, et Fellaini ei sobiks kohe kuidagi Kloppi mänguskeemi. Ühtlasi tuuakse välja, et Liverpool pole oma suure rivaali Unitedi ridadest mängijat toonud alates 1964. aastast, mil sellise ülemineku tegi Phil Chisnall.