Sadio Mane sidus end Liverpooliga 2023. aastani

26-aastane Senegali koondislane osteti 34 miljoni naelaga (38 miljoni euroga) 2016. aasta juunis Southamptonist. Toona sõlmiti temaga viieaastane leping kehtivusega 2021. aastani. Sellest ajast peale on ta Jürgen Kloppi käe all pidanud 89 mängu ja löönud 40 väravat.

"See on minu jaoks suur päev. Olen oma karjääri suhtes teinud parima võimaliku otsuse," ütles Mane klubi kodulehel.

BBC teatel algasid Mane uue lepingu läbirääkimised eelmise hooaja lõpus.

"Ma ei tea ühtegi klubi Euroopas, kes ei tahaks endale Sadio-sugust mängijat, seega fakt, et ta tahab meiega jääda, ütleb nii mõndagi selle kohta, kus me praegu oleme," sõnas Klopp. "Ta on meie meeskonna jaoks niivõrd tähtis mängija. Temast kiirgab rõõmu ning ma arvab, et see peegeldub ka tema esituses ja mõjus väljakul."

"Ainus kriitika, mida ma Sadio kohta võin teha, on see, et ta on ainus, kes ei näe vahel, kui hea ta on, kuid ründemängijana on ta täiuslik pakett," lisas sakslasest loots.

Sel aastal on Liverpooliga lepinguid pikendanud ka ründajad Roberto Firmino ja Mohamed Salah.

Ragnar Klavani eksklubi hoiab 12 vooru järel Inglise kõrgliiga tabelis 30 punktiga teist kohta, jäädes liidrist Londoni Chelseast maha vaid kahe silmaga. Tihedalt on neil kannul ka Tottenham (27) ja Arsenal (24).