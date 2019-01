Ründajate kriisi sattunud Tottenham üritab palgata Argentina koondislast

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino on sunnitud jaanuaris uut ründajat otsima, sest nende peamine kesktormaja Harry Kane on vigastatud ning korealane Hueng-min Son mängib kuni veebruari alguseni Aasia karikavõistlustel. Lisaks on Spursil ründavatest vutimeestest traumadega väljas brasiillane Lucas Moura ja nädalavahetusel vigastada saanud inglane Dele Alli.

Portaali TeamTalk andmetel jahtis Tottenham esmalt FC Barcelona ründajat Malcomi, kuid on nüüd pilgud pööranud De Pauli suunas. Väidetavalt tahab Põhja-Londoni klubi 24-aastase argentiinlase pooleks aastaks laenule võtta, võimalusega ta hooaja lõpus välja osta.

2016. aastal Valenciast Udinesesse siirdunud De Paul on näidanud tänavu Serie A-s suurepärast mängu ning on löönud 19 kohtumisega kuus väravat ja andnud kolm väravasöötu. Kevadel murdis argentiinlane ka rahvuskoondisse, kus tänaseks on tema arvel kolm mängu.