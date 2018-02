Rootsi tippklubi jalgpalluritel on omapärane leping: kohustus lugeda Dostojevskit...

Jalgpalli Euroopa liiga 1/16-finaalis Londoni Arsenaliga kohtuva Rootsi klubi Östersund FK mängijate lepingutes on väga omapärased punktid.

The Timesi ajakirjanik Richard Morrison kirjutab, et neil päevil on raske olla Arsenali fänn. "Mul on halb eelaimus seoses eelseisva mänguga Rootsi väikeklubi Östersund FK vastu. Miks? Sest ma avastasin, et iga Östersundi jalgpallur loeb vabal ajal Dostojevskit. Selle kirjaniku raamatute loetelu on nende lepingu üheks osaks."

Morrisoni sõnul sisaldab Östersundi klubi holistlik treeningrežiim ka töötamist põgenike projektidega ja isegi Pjotr Tšaikovski balletti Luikede järve tantsimist. Jalgpallurid on kirjutanud koos ka ühe raamatu.

"Ja kui vaadata, kuidas klubi on Rootsi liigas tõusnud ja võitnud Rootsi karika, tundub see kõik äärmiselt efektiivsena. Kas meie klubid siin on püüdnud teha midagi sarnast oma "intellektuaalselt kängu jäänud ja rahast lummatud" jalgpalluritega? Ja mitte vaid jalgpalliklubid. Briti bossid võrdsustavad oma produktiivsuse pikkade töötundidega, ignoreerides inimeste maailmapildi laiendamisest saadavat kasu," leiab ajakirjanik.