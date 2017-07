Rooney tõmbab juba sel nädalal Evertoni särgi selga

Lapsepõlveklubisse naasnud Wayne Rooney teeb oma tagasituleku debüüdi juba sel neljapäeval Tansaanias.

Everton on hetkel oma hooaja-eelsel turneel ning Tansaanias kohtutakse kohaliku meeskonna Gor Mahiaga. Põhjus miks meeskond Ida-Aafrikasse sõidab on see, et klubil on uus sponso SportPesa, kes selle reisi korraldas.

Peatreener Ronald Koeman kinnitas, et kõik meeskonda kuuluvad mängijad võetakse kaasa.

"Ma juba ootan seda turneed," ütles ka Rooney, kes klubiga sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu. "Ma loodan pääseda ka platsile ning saada rohkelt mänguaega. Mulle on alati meeldinud reisid kogu meeskonnaga, sest siis saad neid palju paremini tundma õppida."