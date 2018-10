Rooney kaitses Mourinhot: Manchester Unitedi jalgpallurid peavad mängima hakkama

Mourinho on sattunud terava kriitika alla, sest Manchester United on teinud viimase 29 aasta kõige kehvema hooaja alguse. Koduliigas asub mullune hõbedameeskond alles 8. kohal.

"Nii mängijate kui peatreeneri jaoks on hooaeg alanud väga raskelt," sõnas USA-s DC Unitedis mängiv Rooney ajalehele Telegraph. "Ma tean, et Jose saab kogu selle jama enda kraesse, kuid jalgpallurid peaks mängima hakkama. Peatreener saab paljugi teha, kuid jalgpallimurul on juba mängijate asi tulemus saavutada."

"Jose on kerge sihtmärk, kuid täiesti selge on, et osad mängijad peavad suutma enamat," lisas Rooney, kes lahkus Unitedist 2017. aasta suvel.

Endine Inglismaa koondise ründaja meenutas, et sama olukord valitses ka Louis van Gaali käe alla, kes vallandati 2016. aasta kevadel pärast FA Cupi võitmist.

"Louis (van Gaal) sai samuti kogu jama oma kaela, kuid suletud uste taga ma ütlesin kaaslastele, et me peame paremini mängima. Isiklikult ma arvan, et Louis valmistas meid mängudeks suurepäraselt ette, kuid meie ei suutnud murul head vormi realiseerida. Ilmselt toimub praegu Josega sama asi," lisas 32-aastane Rooney.