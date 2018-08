Rooney ei usu, et Manchester United suudab linnarivaal Cityga konkureerida

Manchester United sai mullu Inglismaal teise koha, kuid jäi tiitli võitnud Cityst maha lausa 19 punktiga.

Tänavusest suvest USA-s DC Unitedis mängiv Rooney ei usu, et Manchester United suudab ka algaval hooajal Cityle vastu saada.

"Ma arvan, et pärast City üliedukat hooaega, kus nad näitasid fantastilist jalgpalli, on Unitedil raske neile vastu saada. Mõistagi ma loodan, et Manchester United seda siiski suudab. Arvan, et kahte uut tippmängijat oleks vaja, et Cityle järele jõuda," arutles Rooney.

ManUtd on sel suvel ostnud vaid Diogo Dalot` Portost ja Fredi Donetski Šahtarist ning ka Mourinho on pettumust avaldanud, et klubijuhid pole talle mängijate hankimiseks piisavalt raha andnud.