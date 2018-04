Rõõmusõnum Liverpooli fännidele: Roberto Firmino sõlmis uue ja pika lepingu

Firmino uus kontraht kehtib viis aastat ehk praeguse seisuga jääb brasiillane klubisse 2023. aasta suveni.

Firmino liitus Liverpooliga 2015. aasta suvel, kui ta saabus tiimi Bundesliga klubist Hoffenheim. Inglased maksid ründaja eest umbes 35 miljonit eurot.

Firmino on sel hooajal löönud kõikide sarjade peale Liveprooli eest 27 väravat. Meistrite liigas on tal kirjas 11 tabamust. Sama arv väravaid on koos ka Mo Salah'l. Tegemist on Liverpooli läbi aegade rekordiga.

"The club have taken me in in an incredible way and I’ve grown a lot here with my work with the support of the whole team. I am very, very happy here." 🙌

