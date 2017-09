Rõõmusõnum Liverpooli fännidele: Coutinho tõmbas taas meeskonna vormi selga

Läbi lõppenud suve FC Barcelona jalgpalliklubiga seostatud FC Liverpooli poolkaitsja Philippe Coutinho liitus taas Liverpooli klubi treeningutega.

25-aastane brasiillane on seni eemale jäänud Liverpooli selle hooaja ametlikest kohtumistest. Avalikkusele on seda seni põhjendatud seljavigastusega. Viimati osales Coutinho aga Brasiilia koondise eest MM-valikmängudes ning nüüd on ta taas ka Liverpooli treeningutel.

Augustis andis Coutinho Liverpoolile teada, et ta soovib klubist lahkuda, kuid inglased keeldusid brasiillast Barcelonale müümast. Seejärel ei ole ta ka tiimi treeningutel osalenud.

Brasiilia koondise särgis mängis Coutinho nüüd Ecuadori vastu 14 minutit ning lõi ka värava. Kolumbia vastu viibis ta platsil 15 minutit.

Brasiiliast tagasi Inglismaale saabus Coutinho eralennukiga, mida ta jagas tiimikaaslase Roberto Firmino ning Manchester City mängijate Edersoni, Fernandinho ning Gabriel Jesusiga.

Sel nädalavahetusel kohtub Liverpool Inglismaa kõrgliiga kohtumises võõrsil Manchester City'ga. Kolmapäeval seisab juba ees Meistrite liiga kohtumine Sevillaga.

