Ronaldot hakkab maksuvaidluses kaitsma Mourinho advokaat

Hispaanias maksuametiga kohut käiv Portugali jalgpallur Cristiano Ronaldo palkas enda kaitsjaks advokaadi, kes esindab ka Manchester Unitedi peatreenerit Jose Mourinhot.

32-aastast portugallast esindab nüüdsest Jose Antonio Choclan, kelle palkamiseks andis Ronaldole soovituse tema agent Jorge Mendes.

Kataloonia ajalehe Mundo Deportivo andmetel võib nimetatud advokaadi palkamine tähendada, et Ronaldo on kohtuvaidluses kaotusega leppinud, sest Choclan on varem paljude maksuvaidluste puhul aidanud oma klientidel saavutada soodsa kohtuvälise kokkuleppe.

Hispaania prokuratuur süüdistab Madridi Reali ründetähte 14,7 miljoni euro ulatuses reklaamiõiguste tulude pealt maksude maksmata jätmises aastatel 2011-2014, kasutades selleks 2010. aastal loodud keerulist ärimudelit.