Rivaldo: Coutinhot saadaks Barcelonas kindlasti suur edu

Brasiilia jalgpallikoondise legend Rivaldo avaldas arvamust Liverpooli ääreründaja Philippe Coutinho võimaliku ülemineku teemal FC Barcelonasse, öeldes, et tema rahvuskaaslast saadaks Kataloonia gigandi juures kindlasti suur edu.

"Ma ei tea, kas see tehing teoks saab, sest mängus on palju raha, aga ma olen kindel, et kui ta Barcasse tuleb, saadab teda edu, sest temasuguse kvaliteediga mängijal on siin kerge läbi lüüa. Tema jalgpalli hakataks Barca fännide poolt kindlasti imetlema," rääkis Rivaldo ajalehele Mundo Deportivo.

Kui Coutinho alles valmistub Barcelonasse siirduma, siis üks hiljuti Hispaania suurklubiga liitunud Brasiilia poolkaitsja naudib juba tähesära. Rivaldo imestas, kui kiiresti on suvel Hiinast Guangzhou Evergrandest tulnud 29-aastane Paulinho oma kriitikud vaigistanud.

"Paulinho teeb suurepärast tööd. Ta on oluline mängija nii Barcelonale kui ka koondisele. Paljud fännid ja ajakirjanikud kahtlesid temas, kuid ta mängib muljetavaldavalt, lüües palju väravaid (22 mänguga kuus tabamust - toim)," sõnas Rivaldo.

Coutinhol on Liverpoolist sel hooajal kirjas 12 väravat ja 8 resultatiivset söötu.

45-aastane Rivaldo, kes tuli Brasiiliaga 2002. aasta maailmameistriks, mängis Barcelonas aastatel 1997-2002, lahkudes sealt 157 mänguga löödud 86 väravaga. Praegu on endine ründav poolkaitsja Brasiilia klubi Mogi Mirim Esporte Clube president.