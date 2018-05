Reali staarid nõuavad, et Salah lepiks klubiga liitudes palgakärpega

Kui uskuda Briti tabloidi Expressi ja hispaanlaste Don Baloni, nõuavad Madridi Reali tähtmängijad, et Liverpooli mängumees Mohamed Salah ei hakkaks nende klubiga liitudes teenima hiigelpalka.

Don Baloni andmetel on Salah esitanud Liverpoolile lahkumissoovi ning tahab suvel liituda Realiga. Väidetavalt küsib hiilgava hooaja teinud egiptlane Madridi tippklubis 15 miljoni euro suurust aastapalka.

Nii kõrge palganumber on aga vastukarva Reali kaptenile Sergio Ramosele ja Cristiano Ronaldole, kes on klubijuhtidele teada andnud, et kui Salah oma palganõudmistes tagasi ei anna, tuleks tema palkamisest sootuks loobuda.

Hetkel teenib Salah Liverpoolis 90 000 naela suurust nädalapalka ehk umbes 5 miljonit eurot aastas. Briti meedia andmetel on Liverpool juba pakkunud Salahile märksa kopsakamat kontrahti ning loodab ründaja igal juhul enda juures hoida.