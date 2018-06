Real teeb Cristiano Ronaldoga vahetustehingu?

Madridi Reali jalgpalliklubi võib Manchester Unitedile pakkuda Cristiano Ronaldot, et saada vastu Belgia ründetäht Romelu Lukaku, kirjutab Hispaania väljaanne Diario Gol.

Real tahab suvel Karim Benzema asemele tuua kindlasti uue tipuründaja ning nende esmane valik oleks just 25-aastane Lukaku.

Belglane on ka käimasoleval MMil näidanud suurepärast väravavaistu, lüües kahe mänguga kokku juba neli väravat.

Väidetavalt on Real valmis Lukaku eest Unitedile pakkuma 33-aastast Ronaldot ning lisaks veel 44 miljonit naelsterlingit (50 miljonit eurot).

Pole kahtlustki, et Red Devils oleks oma endise staarmängija tagasitulekust väga huvitatud. Ainus küsimus on, kas nad on valmis Lukakust loobuma, kes lõi mullu nende eest 26 väravat.