Real peab Harry Kane`i palkamiseks ründetähe palgasumma kahekordistama

Briti ajalehe Expressi andmetel peab Madridi Real Tottenhami ründaja Harry Kane`i palkamiseks tema palganumbri kahekordistama.

24-aastane inglane teenib hetkel Tottenham Hotspuris hooaja eest 5,3 miljonit naelsterlingit, kuid Reali kolimise eest nõuab ründetäht 10,6-miljonilist palka.

Reali klubi president Florentino Perez on tunnistanud, et ta näeb tänavuse hooaja järel Karim Benzema asendajana just Kane`i.

Tottenhami klubi juhatuse esimees Daniel Levy ei soovi aga Kane`i odavalt loovutada ning arvatavasti tuleb Realil ründetähe eest välja käia maailmarekordiline summa ehk üle 200 miljoni naela.

Kane lõi mulle kõigi sarjade peale kokku (sh ka rahvuskoondises) 56 väravat ning edestas selles arvestuses ka sellised staare nagu Cristiano Ronaldot ja Lionel Messit.