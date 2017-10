Real ja ManU on valmis Harry Kane'i eest maksma ligemale 200 miljonit eurot

Jalgpalli üleminekuturul on üheks kuumemaks kaubaks saamas Tottenhami 24-aastane ründetuus Harry Kane.

Kane on sel hooajal löönud koondise ja klubi eest 15 väravat. Selleks on tal kulunud ainult 13 mängu. Kuna Kane on suutnud ligilähedast hoogu näidata juba mitu hooaega, siis on suurklubid veendunud, et tegemist on ründajaga, kes suudab sarnast taset hoida ka edaspidi.

Hispaanias on juba pikemat aega kirjutatud, et Tottenhami ründaja vastu tunneb elavat huvi Madridi Real. Teemat on kajastanud ka klubi tegemistega hästi kursis olev ajaleht Marca.

Teatavasti on Tottenham ja Real ka varasemalt tehinguid teinud. Just Londonis asuvast klubist siirdusid Madridi nii Gareth Bale kui ka Luka Modric.

Nüüd teatab Briti meedia, et inglased ei taha niisama pealt vaadata ning Kane'i Hispaaniasse lubada. Tegutsema on hakanud Manchester United, kes on valmis Realiga võitlema.

Seniste teadete kohaselt võiks Kane'i hinnaks olla umbes 180 miljonit eurot. Nii Real kui ka ManU on väidetavalt valmis sellist summat maksma.

Aastate jooksul on Kane pidanud Tottenhami eest Premier League'is 120 kohtumist ning selle ajaga on ta löönud 84 väravat. Inglismaa koondises on tal kirjas 23 mängu ja 12 väravat.