Real ja Barcelona võivad suu puhtaks pühkida? Liverpool ja Mo Salah peavad uue lepingu osas läbirääkimisi

“See oli meie jaoks väga oluline. Siiski ei saa Roberto üksinda mängida. Peame samas vaimus jätkama. Praeguseks teavad kõik mängijad meie plaane. Roberto oli esimene, kes meiega lepingut pikendas, kuid kindlasti ei ole ta viimane,“ teatas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

Lisaks Salah'ile on Liverpool alustanud läbirääkimisi ka Sadio Mane lepingu pikendamiseks. Eelmisel hooajal Liverpooli parimaks mängijaks valitud 26-aastane Senegali koondise ründaja on tänavu jäänud küll Salah'i ja Firmino varju, kuid ta on jätkuvalt kolmeliikmelise ründeliini väga oluline lüli.

Mane on sel hooajal löönud kõikide sarjade peale 18 väravat (8 Meistrite liigas, 10 Premier League'is). Firmino on saanud kirja 27 väravat (11 Meistrite liigas, 15 Premier League'is, 1 karikasarjades) ja Salah 43 väravat (11 Meistrite liigas, 31 Premier League'is ja 1 karikasarjades).

Liverpooli uute potentsiaalsete lepingute kohta kirjutab The Guardian, et lisaks Salah'ile ja Mane'le on uut kontrahti saamas ka Ragnar Klavan ja Alberto Moreno.