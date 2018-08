Klavanit ei saa loomulikult milleski süüdistada. Võimalik, et ta oleks Liverpoolis tuleval hooajal keskkaitsesse lausa viies valik olnud. Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joel Matip on temast kohe kindlasti eespool, viimastes hooajaeelsetes matšides ning Premier League'i avavoorus West Hami vastu jättis väga hea mulje ka Joe Gomez. Võimalik, et Klopp olekski hakanud Klavani kogemusele Gomeze potentsiaali eelistama.

Varuks on veel ka 21-aastane Nat Phillips, kes samuti Kloppile eelhooajal muljet avaldas. Just Phillipsi jõuline esiletõus võib olla ka üheks põhjuseks, miks Klopp Klavanit vägisi kinni hoidma ei hakka. Samuti võib vajadusel keskkaitsja kohta täita uus mees Fabinho, kes eelhooaja jooksul ka seal kätt proovis.

Lõpetuseks: mine tea, ehk ei olnudki Klavan viimastel nädalatel pisivigastusega hädas, vaid ei mänginud käimasolevate üleminekuläbirääkimiste tõttu?

Igatahes tasub Klavanile edu soovida. Itaalia kõrgliiga tagumine ots pole kahtlemata sedavõrd glamuurne kui Liverpoolis pallimine, ent novembri alguses sõidab Cagliari näiteks külla Juventusele ja Cristiano Ronaldole...