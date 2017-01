Hull City jalgpalliklubi poolkaitsja Ryan Mason, kes pühapäeval Londoni Chelsea kaitsja Gary Cahilliga peadpidi kokku põrkas ja koljuluumõra sai, on operatsioonist toibunud ning suudab juba lähedastega suhelda.

Daily Maili teatel on mees "jälle tema ise". Operatsioonist oli möödas vaid mõni tund, kui Mason istus Londoni St. Mary haigla voodis ja viskas oma meeskonnakaaslase Michael Dawsoniga nalja. "Mul on kohutav peavalu," naljatles ta sarkastiliselt.

Lähedaste sõnul on "normaalne Ryan Mason" tagasi. Kohutav peatrauma püsivaid kahjustusi õnneks ei jätnud. Ta suutvat pidada vestlusi, vastata küsimustele ning rääkida isegi saatuslikust mängust, mille Chelsea 2:0 võitis. Ta mäletab sellest päevast kõike kuni õnnetuseni.

25-aastane Mason jääb veel paariks päevaks haiglasse, kuid vähemalt tundub, et pallur saab täielikult terveks ja naaseb ühel päeval jalgpalliväljakule.

"Ryanit külastasid täna hommikul haiglas klubi kapten Michael Dawson, arst Mark Waller, meditsiiniülem Rob Price ja klubi sekretär Matt Wild. Ta on eilsest intsidendist rääkinud ning teda jälgitakse veel haiglas paari päeva jooksul. Ryan ja tema perekond on äärmiselt liigutatud toetusest, mis neile on avaldatud ning tänavad kõiki, kes on sotsiaalmeedias ja pressis nii positiivseid kommentaare teinud," seisis eilses Hull City pressiteates.