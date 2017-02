Inglismaa valitseva jalgpallimeistri Leicester City peatreener Claudio Ranieri ütles pärast viiendat järjestikust kaotust Premier League`is, et ta on olnud oma põhimängijate suhtes liiga lojaalne.

Tänane 0:2 kaotus Swansea Cityle kukutas Leicesteri juba 17. kohale, vaid punkti kaugusele väljalangemistsoonist.

"Muidugi ma pean midagi muutma, nii ei ole enam võimalik edasi minna," sõnas Ranieri kohtumise järel, vahendab Express. "Kas ma olen oma mängijate suhtes liiga lojaalne olnud? Võimalik, täiesti võimalik. Pärast nii vapustavat saavutust (meistritiitli võitu) on raske olla ebalojaalne. Sa tahad anda neile veel ühe võimaluse, teise, kolmanda... Vahest nüüdseks on kõik."

Ranieri lisas, et kaotused ei ole tingitud mängijate kehvast häälestusest. "Kui ma nendega räägin, on meeskond üks löögirusikas. Kõik tahavad sellest välja tulla. Kõik tahavad midagi positiivset öelda, et teisi aidata. Probleem ei ole mängijate peades," arutles itaallane.

Leicesteri viimane punkt pärineb 2. jaanuarist, mil kõrgliiga uustulnuka Middlesbrough`ga mängiti 0:0 viiki. Tänavuse aasta kuue mänguga on meistritel veel väravaarve avamata. Kõigis neis mängudes on algkoosseisus alustanud ka Jamie Vardy, kes lõi mullu koduliigas koguni 24 väravat. Samuti on neis matšides põhiraskust kandnud mullu Inglise liiga parimaks vutimeheks valitud ja 17 väravat löönud Riyad Mahrez.