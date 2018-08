Ragnar Klavani vastu tunneb huvi Meistrite liigas mängiv klubi

Fenerbahce peatreener, endine Hollandi koondislane Phillip Cocu on väidetavalt meeskonda otsimas uut keskkaitsjat ning Klavani nimi olevat tugevalt päevakorras.

Cocule avaldavat muljet Klavani sööduoskus: eelmisel hooajal jõudis Premier League'is kohale 90,7 protsenti Klavani söötudest.

Varem on Fenerbahce käinud koputamas ka mitmete teiste tippkaitsjate uksele: Monaco mehele Kamil Glikile pani käe ette klubi peatreener Leonardo Jardim. Samuti on Fenerbahce huvitatud Dortmundi Borussias palliva Ömer Topraki teenetest, ent kuna ka tema osas ei ole selgust saadud, on pilgud pööratud Klavani poole.

Kuna Inglismaal on üleminekuaken juba kinni, on väheusutav, et Liverpool oleks nõus Klavanist loobuma - talle pole lihtsalt vastasel juhul võimalik enne jaanuarikuud üleminekuturult asendajat tuua.

Eelmisel hooajal Türgis napilt hõbedale jäänud Fenerbahce mängib hetkel Meistrite liiga kolmandas eelringis Lissaboni Benfica vastu. Avamängu võitis Benfica kodus 1:0.