Ragnar Klavani libakonto postitus kogub Twitteris hoogsalt menu

Kuigi pealtnäha võib konto paista Klavani enda ametliku lehena, siis lähemal vaatlusel on selge, et seda see siiski pole: @notreallyklavan reklaamib oma konto kirjelduses ennast kui "parima Eesti mandrilt tulnud mängija paroodiana".

Kuigi konto postitab väga harva ning saab teistelt kasutajatelt üldjuhul mõne üksiku reaktsiooni, siis üks viimastel päevadel tehtud säuts on ootamatult menukaks osutunud. Nimelt on paroodiakonto postitanud Klavani Liverpoolist Cagliarisse lahkumise aegu hüvastijätusõnumi, mis näeb täpselt selline välja, nagu oleks selle teinud mängija ise. Ilmselt ongi paljud Liverpooli fännid õnge läinud ning arvanud, et tegu on Klavani endaga.

"Aitäh kõigile Liverpoolis klubis veedetud suurepärase aja eest. Soovin Liverpoolile kõike kõige paremat. Sa ei kõnni kunagi üksi," seisab säutsus, mis on praeguseks kogunud peaaegu kaks tuhat retweet'i ning üle 21 tuhande "meeldimise".

Thank you to everyone at @LFC for a wonderful time at the club. I wish Liverpool all the best, You’ll Never Walk Alone — Ragnar Klavan (@notreallyklavan) August 17, 2018