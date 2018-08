Ragnar Klavan suundub Liverpoolist hoopis Itaaliasse?

Nüüd on jõuliselt "mängu" sekkunud Itaalia kõrgliiga meeskond Cagliari, kes teinud Inglismaa meedia teatel Klavani eest 1,8 miljoni naelsterlingi suuruse ostupakkumise.

Itaalias on täna suvise üleminekuakna viimane päev ja kui midagi Liverpooli ning Cagliari vahel toimuma hakkab, siis hästi kiirelt. Liverpooli üks hinnatumaid jalgpalliajakirjanikke James Pearce on twitteris postitanud, et tehing eeldatavalt toimub.

Ragnar Klavan set to complete £2million move to Cagliari today. Jurgen Klopp sanctioning the move as happy to go with Van Dijk, Lovren, Gomez, Matip & Phillips as his CB options. #LFC

https://t.co/c4GmrVaACH