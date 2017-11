Ragnar Klavan lähitulevikust: tuleb püsida parimas vormis

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpooli ootab lähiajal ees ülimalt tihe mängugraafik. Umbes pooleteise kuu jooksul tuleb klubil pidada koguni 13 kohtumist.

“Sellistel juhtudel ei ole valmistumiseks palju aega. Sellisel perioodil on esiplaanil mängimine ja taastumine. Kõigi jaoks on praegu oluline püsida parimas vormis,“ sõnas Klavan LFCTV-le. “Kuna treeninguid on vähe, siis tuleb olla kohal ja kuulata tähelepanelikult.“

Klavan sai viimati toimunud Eesti koondise mängude ajal puhkust ning jäi Soome ja Maltaga peetud matšide ajaks Inglismaale Liverpooli juurde, et olla eelseisvaks katsumuseks paremini valmis.

Liverpool kohtub laupäeval Premier League'is Southamptoniga. Liverpool on turniiritabelis 19 punktiga viiendal kohal. Southampton on 13 silmaga 13.

Lisaks leidis Klavan kiidusõnu ka 20-aastase kaitsja Joe Gomeze kohta. Viimati ka Inglismaa koondises debüüdi teinud Gomez tegutseb tavapäraselt keskkaitsjana, kuid sel hooajal on ta pidanud täitma vigastatud paremkaitsja Nathaniel Clyne'i kohta.

“Tema esitused ei ole olnud mulle üllatuseks. Ta on hea mängija. Õnnitlen teda heade esituste eest,“ sõnas eestlane.