Ragnar Klavan ei saa järgmises mängus Liverpooli aidata

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rääkis tänasel pressikonverentsil, et Klavanit on segamas lihasvigastus ning seetõttu teda nädalavahetusel väljakule oodata ei ole.

“Raggy (Ragnar Klavan) on väljas,“ sõnas Klopp pressikonverentsil. “Ta oli vahepeal väga haige ning kaotas kehakaalus mitu kilogrammi. Nüüd on tal hästi väike probleem lihasega. See ei ole midagi tõsist, kuid laupäeval ta mängida ei saa.“

Samal ajal andis Klopp teada, et taas on aga rivis tagasi keskkaitsja Dejan Lovren. Seega tuleb Klopil keskkaitsjate osas valik langetada Virgil van Dijki, Joel Matipi ja Lovreni vahel.

Lisaks Klavanile ei saa trauma tõttu meeskonda aidata Adam Lallana ja James Milner. Kahtluse all on ka Daniel Sturridge'i osalemine. Väravas alustab West Bromwichi vastu aga Simon Mignolet.

