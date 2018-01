Ragnar Klavan Delfile: sellise kaliibriga väravat ei olegi löönud

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsjast Ragnar Klavanist sai 1. jaanuaril esimene eestlane, kes suutnud Inglismaa kõrgliigas värava lüüa. Klavani neljanda üleminuti tabamus aitas Liverpoolil alistada 2:1 Burnley.

Päev pärast kohtumist rääkis Klavan Delfile, et tõenäoliselt ei ole ta karjääri jooksul nii tähtsa kaliibriga väravat veel löönud.

“Vist ei olegi sellise kaliibriga väravat enne löönud. Väga ei mäleta,“ sõnas Klavan. “Muidugi on värava löömine tore, kuid kõige olulisem oli klubi jaoks teenitud kolm punkti. Õnnestus olla õigel ajal õiges kohas. Selle üle on hea meel.“

Klavan kirjeldas väravaolukorda ka täpsemalt: “Jälgisin palli ja kaitsjat ning jooksin selle palli väravasse. Nagu minu inimtüüp on, siis hea meel on eelkõige selle üle, et raskest mängust saime kolm punkti. Emotsioonidest sain selle järgi aimu, et pärast mängu laekus väga palju sõnumeid ja õnnitlusi.“

Klavan on viimasel ajal saanud kõvasti mänguaega ning tiimi viimatisest 16-st kohtumisest on ta algrivistuses kaasa teinud 13. Nende matšide jooksul ei ole Liverpool pidanud kaotusekibedust tundma. Ka Inglismaa meedias on Klavan saanud aina enam kiita.

Sel hooajal juba rohkem harjunud

Klavani sõnul ta Inglismaa meedias kirjutatavat väga palju ei jälgi, kuid üht-teist tema kohta kirjutatavast on siiski ka temani jõudnud. “Ma ei mõtle väga selliste asjade peale. Nagu teate, siis ma ei ole jutumees, vaid lasen alati jalgadel tööd teha,“ lisas ta.

“Praegu on tõesti väga hästi läinud. Olen ka kõvasti vaeva näinud, et asjad toimiksid,“ tunnistas Klavan ning lisas, et pärast hooaja alguses Tottenhami käest saadud kaotust suutis ka meeskond teha vajalikud korrektiivid.

“Kogu meeskond investeerib kaitsemängu palju rohkem. Väikesed asjad otsustavad mängu. Positiivne on näha, et asjad toimivad,“ lisas Klavan.

Kuna Inglismaal mängitakse pühade ajal väga tihedalt, siis möödusid ka seekordsed pühad Klavani jaoks töiselt. “Inimene harjub kõigega. Teine aasta on juba veidike parem,“ sõnas teist hooaega Liverpoolis mängiv Klavan pühadeperioodi tiheda mängugraafiku kohta.