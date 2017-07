PSG spordidirektor lendas Londonisse Arsenali staariga lepingut sõlmima

Prantsusmaa päevalehe Le Parisien andmetel lendas PSG jalgpalliklubi spordidirektor Antero Henrique Londonisse, et sõlmida leping Arsenali tähtmängija Alexis Sancheziga.

Prantsusmaa tippklubi on Tšiili koondislast terve suve jahtinud ning väidetavalt läheb Sanchezi palkamine PSG-le maksma umbes 40 miljonit eurot.

Ühtlasi kirjutab Le Parisien, et PSG peatreener Unai Emery on jätkuvalt väga huvitatud ka Barcelona staari Neymari ostmisest.

"PSG tahab maailma parimaid jalgpallureid. Kui me soovime konkureerida Bayerni, Barcelona ja Madridi Realiga, peame sel suvel ostma maailma tippmängijaid. Neymar kuulub nende viie mehe hulka, keda me loodame palgata," rääkis Emery.

Nii Prantsuse kui Hispaania väljaannnete andmetel on PSG valmis Barcelonale tasuma Neymari väljaostusumma, mis on koguni 222 miljonit eurot. Brasiillane ise on küll kinnitanud, et on Kataloonia suurklubis jätkates väga õnnelik.