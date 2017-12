Premier League'ist lahkunud kohtunik: astusin kõrvale Mourinho tõttu

Eelmise hooaja keskel Premier League'i mängud seljataha jätnud tippkohtunik Mark Clattenburg tunnistas, et üheks lahkumise põhjuseks oli Manchester Unitedi peatreeneri Jose Mourinho käitumine.

2016. aastal nii FA karikafinaali, Meistrite liiga finaali kui ka EMi finaali vilistanud Clattenburgi sõnul sai ta aru, et soovib Inglismaa seljataha jätta selle aasta jaanuaris pärast Stoke City ja Manchester Unitedi mängu vilistamist.

1:1 viigiga lõppenud kohtumise järel tuli Mourinho kohtunike riietusruumi ja sõimas Clattenburgil näo täis. "Ta karjus mu peale, sest jätsin ühes olukorras käega mängu eest neile penalti andmata," rääkis kohtunik Men in Blazers taskuhäälingus. "Olin just tulnud ära Stoke'i väljakult, mis on alati olnud Inglismaa kõige külmem, märjem ja masendavam, ja olin just vilistanud Manchester Unitedi mängu, mis pole kunagi lihtne.

Tundsin end hästi, sest olin enda meelest teinud hea esituse - siis tuleb aga Mourinho ja on mu peale vihane olukorra eest, kus pall läks selgelt käe asemel vastu rinda. Teadsin, et mul oli õigus, aga ta suutis mind kahtlema panna ja ma sõitsin 250 miili koju, mõeldes, et võisin teha suure vea. Mõtlesin kodus: kas ma tahan ikka endiselt osa sellest kõigest olla? Hakkasingi seejärel ennast otsima, ma ei nautinud enam kohtunikutööd nii nagu varem."

42-aastane Clattenburg asus seejärel tööle Saudi Araabia jalgpalliliidus kohtunike juhina.