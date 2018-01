Premier League`is vallandati juba seitsmes peatreener

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Stoke City vallandas pärast FA Cupil saadud üllatuskaotust Coventry Cityle oma peatreeneri Mark Hughesi.

Stoke on viimasest kaheksast mängust kaotanud juba kuus ning langenud meistriliigas väljalangemistsooni. 54-aastane Hughes sai Stoke`i juhendada neli ja pool hooaega. Kui kolmel esimesel aastal saavutas Stoke waleslase käe all 9. koha, siis mullu piirduti 13. positsiooniga.

Stoke`i järgmine mäng on 15. jaanuaril Manchester Unitedi vastu. Klubi on lubanud uue peatreeneri nime avalikuks teha esimesel võimalusel.

Inglismaa kõrgliigas on tänavusel hooajal, mis on kestnud vähem kui viis kuud, vallandatud juba seitse peatreenerit. Juhendajat on vahetanud ka Crystal Palace, Leicester City, Everton, West Ham United, West Bromwich Albion ja Swansea City.