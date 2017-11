Premier League'is vallandati järjekordne peatreener

Inglismaa jalgpalli Premier League'is sai sel hooajal kinga juba viies peatreener: West Bromwich Albion kinnitas, et on koostöö lõpetanud Tony Pulisega.

Endine Stoke City ja Crystal Palace'i peatreener Pulis on tuntud oma pragmaatilise stiili poolest: tema võistkonnad mängivad tihtipeale pikkade pallide peale ning lähtuvad eelkõige kaitsest. Pulis on alati oma meeskonnad liigasse püsima jätnud, mistõttu on ta liiga alumiste ja vähemrikaste klubide seas populaarne nimi.

Sel hooajal on West Bromi tulemused olnud aga alla ootusi: 12 vooruga on löödud vaid üheksa väravat ning 10 punkti annab neile tabelis alles 17. koha. Seetõttu otsustaski klubi juhtkond, et aeg on muutuseks.

Uue peatreeneri leidmiseni juhendab West Bromi senine abitreener Gary Megson.

Pulisest sai Premier League'is tänavusel hooajal juba viies vallandatud peatreener: enne teda on kinga saanud Frank de Boer (Crystal Palace), Craig Shakespeare (Leicester City), Ronald Koeman (Everton), ja Slaven Bilić (West Ham).