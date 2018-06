Premier League'is tuleb talvepaus

Alates hooajast 2019/2020 hakatakse Premier League'is veebruarikuus pidama 10 päeva pikkust vaheaega.

Inglismaa jalgpalliliit loodab, et selline muudatus suurendab inglaste võimalusi tulevastel maailmameistri- ja Euroopa meistrivõistlustel.

"Ma usun, et te näete, kuidas Inglismaa jalgpallurid on 2020. aasta EM-iks paremini puhanud ja loodetavasti näeme, kuidas Inglismaa klubide esitused Meistrite Liigas paranevad," vahendas The Guardian Inglismaa jalgpalliliidu juhatuse esimehe Martin Glenni sõnu.

Selleks, et pausi saaks teha, nihutatakse FA Cupi viienda ringi mängud edasi ja jäetakse ära korduskohtumised.

Inglismaa oli siiamaani ainus viiest suurest liigast (Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa), kus ei olnud hooaja jooksul ette nähtud talvepuhkust.