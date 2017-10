Premier League'is tehakse täna üks liiga ajaloo tähtsamaid otsuseid

Inglismaa jalgpalli Premier League'is peetakse täna klubiomanike koosolek, millel tehtav otsus mõjutab liiga tulevikku ühel või teisel moel ilmselt väga palju.

Nimelt on arutluse all liiga kuue suurima klubi (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur) plaan, millega jagataks järgmisest telelepingust tulenev tulu mitte meeskondade vahel võrdselt nagu praegu, vaid osaliselt vastavalt klubi tabelikohale.

Premier League'i ajaloo algusest peale on teletulud jaotatud klubide vahel solidaarselt võrdselt - erinevalt näiteks Hispaania La Ligast, kus Madridi Real ja Barcelona tagumise otsa tiimidest tunduvalt enam teenivad.

Kuuiku ettepanekut tutvustati ülejäänud 14 klubile eelmisel nädalal ning mõistetavalt tõi see kaasa küllaltki suure vastuseisu, kuna suurema osa neist tiimidest peaksid seeläbi leppima väiksema sissetulekuga. Kuivõrd säärase muudatuse läbisurumiseks on vajalik kahe kolmandiku ehk 13 klubi nõusolek, on selle täna heaks kiitmine suhteliselt vähetõenäoline, kirjutab BBC.

Küll aga võib teiste klubide eitav vastus kaasa tuua teisi tagajärgi: viimastel aastatel on üha enam räägitud, kuidas ühel hetkel võivad Euroopa suurklubid koduliigadest lahti öelda ning ühise superliiga moodustada. Kuuiku ettepaneku tagasilükkamine võib sellele plaanile anda sisse uue hoo.

Praegune teleleping Suurbritannia kanalitega toob liigale tervikuna kolme aasta jooksul sisse peaaegu kuus miljardit eurot.