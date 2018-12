Premier League'is anti värskelt Manchester Unitediga viigistanud peatreenerile kinga

Hughesi käe all on Southampton liigas alles 18. kohal, viimati võideti koduliigas kohtumine alles 1. septembril.

Premier League'is on Southampton võiduta juba kümme mängu jutti. Lisaks Hughesile lahkuvad tiimi juures ka tema kaks lähemat abilist.

Kolmapäevases liigamängus Tottenhamiga juhendab meeskonda senine abitreener Kelvin Davis.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb