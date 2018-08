Premier League'i klubi peatreener soovis täna Ragnar Klavanit osta, ent sai eitava vastuse

Premier League'i klubide jaoks sulgub üleminekuaken täna, mis tähendab, et paljud klubid üritavad veel viimasel hetkel meeskonda täiendada.

Newcastle'i peatreener Benitez on pidanud kogu suve jooksul klubi juhtkonnaga kemplema, et uute pallurite jaoks raha saada - paraku on tema küsimised üldjuhul lõppenud eitava vastusega. Küll on probleemiks liiga suur üleminekusumma, küll mängijate vanus, küll mõni muu küsimus.

Kolme mängija peale on Newcastle suvel kulutanud kokku vaid 19 miljonit eurot, mis on konkurentidega võrreldes lausa naeruväärselt väike summa. Väidetavalt ei taha klubi omanik Mike Ashley enne Benitezele mängijate ostmiseks suurt raha anda, kui hispaanlane pole tiimiga uut lepingut sõlminud.

Täna hommikul soovis Benitez nii Stoke City vasakkaitsjat Erik Pietersit kui Liverpooli keskkaitsjat Ragnar Klavanit, ent mõlemad kõnelused lõppesid kiirelt. Chronicle ei täpsusta, kas nõusolekut ei saadud Newcastle'i või Liverpooli klubi käest, aga eelnevat mustrit vaadates võis eitav vastus tulla ka Newcastle'i poolelt.

Ilmselt ei oleks ka Liverpool nõus Klavanit müüma: tema eest saadav üleminekusumma oleks mehe vanuse tõttu küllaltki väike ning niigi keskkaitsjate kriisis vaevleva klubi jaoks oleks ühest usaldusväärsest mängijast loobumine rumalus, kui asendajat kohe käepärast võtta ei oleks.