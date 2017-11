Premier League'i jalgpallurite keskmine palk kerkis üle maagilise piiri

Briti meedia kirjutab, et Premier League'i keskmine palk kerkis nüüd juba üle 50 000 naela nädalas ehk üle 55 000 euro nädalas.

Sportsmail kirjutab, et Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste kõrgliiga keskmine palk kerkis üle maagilise piiri esmakordselt.

Kui Premier League on sellega kõige kõrgema keskmise palgaga jalgpalliliiga maailmas, siis kõige suuremat palka maksvad klubid asuvad mujal.

Kolm kõige suurema keskmise palgaga jalgpalliklubi maailmas on Hispaania tipud Madridi Real ja FC Barcelona ning Katari rikkurite omanduses olev PSG. Esikohal on Barcelona, kus keskmine nädalapalk on 126 875 naela. Teine on PSG 124 468 naelaga ja kolmas Real 119 708 naelaga.

Inglismaa klubidest maksavad suurimat keskmist palka Manchester United ja Manchester City vastavalt 100 691 ja 99 693 naelaga nädalas. Ülemaailmses pingereas annavad need numbrid neljanda ja viienda koha.

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubis FC Liverpoolis on keskmine nädalapalk 70 190 naela. See number on Inglismaal viies ja kogu jalgpallimaailmas 11.