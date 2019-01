Premier League'i jalgpallur tõmbas ööklubis triipu ja talutati peatreeneri poolt taksosse

Ajaleht kirjutab nimesid nimetamata, et intsident juhtus ühe meeskonna jõulueelsel peol pärast võõrsilmängu. Peol viibis ka klubi peatreener, kes mängija isiklikult taksosse talutas, arvates ekslikult, et pallur oli lihtsalt liiga palju vägijooke tarvitanud.

"Kõik räägivad sellest," avaldas üks klubi allikas The Sunile. "See polnud klubi ametlik jõulupidu, aga peale mängu võeti mõned joogid. Kohal olid enamus mängijad ja peatreener."

"Üks mängijatest nägi teda tualetis triipu tõmbamas ja pool tundi hiljem oli tal pea laiali otsas. Lõug töötas lakkamatult ja ta oli täiesti segi," jätkas allikas.

"Ta polnud lihtsalt purjus. Treener oli maruvihane ja talutas ta tagauksest välja taksosse, arvates et ta oli liiga palju joonud."

Allikate väitel oli seesama mängija alles päev varem andnud dopinguküttidele uriiniproovi ning võis kindel olla, et teda lähipäevil uuesti ei testita. Tema tegu olevat kaasmängijaid šokeerinud ning meeskonnas ka väiksemat sorti tüli tekitanud.

"Riietusruumis on juba enamus hooajast möll käinud ning see juhtum ei tulnud kindlasti kasuks," lisas allikas. "Tulemused pole olnud just fantastilised, seega ajastus oli halvimatest halvim. Teda külastasid päev varem dopingukontrollid, seega ta teadis, et pääseb sellega puhtalt."

Inglismaa jalgpalliliidu reeglite järgi kuulub kokaiin A-klassi keelatud ainete nimekirja, mille eest on võimalik mängijale määrata kaheaastane võistluskeeld. Kokaiin võib veres püsida 48 tundi ja uriinis kuni neli päeva.