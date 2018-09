Premier League'i jalgpallur sai Prantsusmaal süüdistuse koolilapse vägistamises

Pallur on kohtu all koos oma 25-aastase sugulasega, kellega pandi kuritegu toime väidetavalt Lõuna-Prantsusmaal Nimesis juba 2012. aastal, mil mehed olid 17 ja 19-aastased. Kumbki mees pole prantslane, vaid nad viibisid Nimesi lähedal Aigues-Mortesis telkimas. Usutavasti oli jalgpallur juba siis oma esimese profilepingu sõlminud.

Mehi ähvardab kuni 15-aastane vanglakaristus. Mõlemad eitavad oma süüd.

Jalgpalluri mängijakarjäärile esialgu piiranguid tehtud ei ole, kuigi ta on pidevas ühenduses Prantsuse uurijate ja advokaatidega, vahendab Yahoo Sports.

Alguses väitis jalgpallur, et pole tüdrukuga vahekorras olnud, kuid kui politsei talle vastavad asitõendid esitas, muutis ta oma versiooni, öeldes, et ei tahtnud oma tüdruksõpra pahandada.

Süüaluste sõnul olid nad tüdrukuga vahekorras vastastikusel nõusolekul ning arvasid, et ta on vanem kui 15-aastane. Tüdruk on tunnistanud, et ta joodeti 18. juulil 2012 purju, et ta seksist rohkem huvitatud oleks. Sõbrad leidsid ta pisarais ja šokis kella 6 paiku hommikul.

Tüdruku ja ta sõprade sõnul pidid mehed tema vanust teadma, kuna ta ütles neile korduvalt, et ei saa nendega telkimisalal toimuvale diskole tulla, kuna ta on ainult 15-aastane.

Mehed ilmusid esimest korda kohtu ette tänavu juulis. Järgmist istungiaega pole veel määratud.