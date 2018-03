Premier League`i jalgpalliklubi juht: palkade maksmiseks raha ei ole

Inglismaa jalgpalliliigas viimasel kohal asuva West Bromwich Albioni uus tegevjuht Mark Jenkins teatas, et klubi on suurtes rahalistes raskustes.

Eelmisel kuul Albioni juurde naasnud Jenkins tunnistas, et endiste juhtide John Williamsi ja Martin Goodmani tehtud investeeringud on viinud klubi viimase kümne aasta kõige raskemasse finantskriisi. Kui 2016/17 hooaja majandustulemused on veel positiivsed, siis lõppeva hooaja finatsnäitajad kujunevad tegevjuhi sõnul väga nukraks.

"Miinus tuleb märkimisväärne. Meil on palgad, üleminekutasud ja laenulepingute kulud rekordilisel tasemel. Ütlen ausalt, et olin šokis, kui tagasi tulin ja numbreid nägin," sõnas viimati 2016. aastal Albioni tegevjuhi ametit pidanud Jenkins. "Hetkel on seis selline, et palkade maksmiseks meil raha ei ole."

Viimasel kohal asuv West Bromwich on kõige tõenäolisem kõrgliigast väljalangeja, sest seitse vooru enne hooaja lõppu lahutab neid 17. kohast ehk väljalangemistsoonist pääsemisest juba 10 punkti.