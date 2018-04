Premier League`i hooaja sümboolsesse koosseisu pääses viis Manchester City jalgpallurit

Ootuspäraselt annavad tooni tänavu meistriks kroonitud Manchester City mängumehed, keda valiti sümboolsesse rivistusse lausa viis: Kyle Walker, Nicolás Otamendi, David Silva, Kevin De Bruyne ja Sergio Agüero.

Kolm mängijat on esindatud Tottenham Hotspurist - Jan Vertonghen, Christian Eriksen ja Harry Kane. Lisaks mahtusid valikusse Manchester Unitedi väravavaht David de Gea, Chelsea äärekaitsja Marcos Alonso ja Liverpooli ründetäht Mohamed Salah.

The @PFA names its Premier League team of the Year 🙌 pic.twitter.com/qiIFd6G7fX