Premier League’i 10 halvimat ründajat läbi aegade

25 aasta jooksul on Inglise jalgpalli Premier League’is nähtud suurepäraseid väravalööjaid, kuid paratamatult ka parajal hulgal keskpärasust. Toome siinkohal ära kümme halvimat Premier League’i "täpsuskütti" läbi aegade.

10 - Diomansy Kamara

Ta on küll löönud omal ajal Fulhami kõige olulisemad väravad, kuid see ei muuda olematuks fakti, et ta ei suutnud mitme aasta jooksul Premier League’i erinevates klubides mängides korralikke sooritusi näidata.

Senegalist pärit ründaja liitus Portsmouthiga 2004. aastal ning lõi 25 mängu jooksul vaid 4 väravat. Fratton Parki klubis sai ta olla ühe hooaja, kui liitus West Bromiga, kus lõi 34 mängu jooksul 20 väravat. Järgnes neli hooaega tagasihoidlikke tulemusi Craven Cottage’is, edukas mäng tuli lõpuks 2008. aasta aprillis, kui tal õnnestus Fulham aidata seisule 2:0.

9 - Paul Dalglish

Ta on läbi aegade ühe tuntuima Inglise jalgpalluri järglane, kuid isa kingad on talle liiga suureks jäänud. Sellest pole aga hullu midagi, sest kui su isa on Kenny Dalglish, siis ta palkab su sellele vaatamata. Dalglish juunior ei kvalifitseerunud juba 90-ndatel Premiershipi (nüüd Premier League), sest ta suutis 11 mängu jooksul tabada väravat vaid ühel korral.

8 - Cameron Jerome

Liiga hea Inglismaa jalgpalli esiliiga jaoks, kuid mitte piisavalt hea Premier League’ile. Seitse hooaega Inglise jalgpallimaailma tipus on toonud 33 väravat, millest 18 lõi ta esimesel kahel hooajal Birminghami koosseisus. Pärast kõigest kolme väravat Norwhichis, mis mees eelmisel hooajal lõi, tundub, et selle jalgpalluri päevad kõrgliigas on loetud. Samas jääb teda alati meenutama imevärav Southmptoni vastu.

David Villa ja Cameron Jerome (paremal Norwichi särgis). Foto: AP/SCANPIX

7 - Jonathan Macken

Mackenil on ette näidata suurepärased viis aastat Prestonis, enne kui Manchester City 2002. aastal teada andis, et ühineb Premier League’iga. Tema tulemusi vaadates selgub tõsiasi, et see samm oli tema jaoks liiga pikk. Mees suutis 51 mängu jooksul lüüa vaid 7 väravat. Tema seni kõige kuulsam hetk jääb aastasse 2004, kui FA Cupil võitis tema meeskond 4:3 seisuga Tottenhami.

6 - Sylvan Ebanks-Blake

Tema 25 väravat Inglise jalgpalli esiliigas 41 mängu jooksul tõstsid Wolverhamptoni 2009. aastal taas kõrgliigasse, kuid ootamatul ja kehvale ajale langenud vigastusel olid omad tagajärjed, mis vajutasid mehe karjäärile korraliku pitseri. Manchester Unitedi noormängija arvele jäigi Premier Leagues Wolverhamptoni eest 76 mänguga 10 väravat. 2012 langes meeskond taas astme võrra madalamale.

Sylvan Ebanks-Blake (vasakul Wolverhamptoni särgis) Foto: AFP/SCANPIX

5 - Emmanuel Olisadebe

2006. aasta jaanuaris näppas Portsmouth noore ründaja Panathinaikosest lootuses lahendada oma seniseid probleeme ründeliinis. Nigeerias sündinud Poola koondislane oli endale Kreekas ründajana kõvasti nime teinud, Fratton Parki jõudes kukkus tema karjäär kokku. Tal õnnestus mängida vaid kahel kohtumisel ning tema leping lõpetati juba neli kuud pärast klubiga liitumist. Viimati nähti teda 2012. aastal mängimas Kreeka jalgpalliklubis Veria.

Emmanuel Olisadebe 2002. aasta MM-il Poola - USA alagrupimängus. Foto: AFP/SCANPIX

4 - Ishmael Miller

Ründaja Ishmael Miller on suutnud oma karjääri jooksul lüüa 256 mängu jooksul vaid 48 väravat. Viie hooaja jooksul Inglise kõrgliigas Manchestet City ja West Bromi koosseisus on Miller suutnud 38. kohtumisel lüüa vaid kolm väravat.

3 - Bradley Wright-Phillips

MLS legend Bradley Wright-Philips mängis Inglismaal Manchester City koosseisus. Kokku pallis mees 32 mängu jooksul ühe korra. Vaid "pisut" paremat mängu on ta näidanud USA-s, kus mehel on New York Red Bullsi ridades 140 mänguga kirjas 86 väravat.

Edetabeli kolmanda koha omanik Bradley Wright-Phillips. Foto: REUTERS/SCANPIX

2 - Andrea Silenzi

See nimi pakub nii mõnelgi vanema generatsiooni jalgpallisõprades äratundmisrõõmu. Silenzi pallis Nottinghamis 1995-1997. Kas teadmine, et ta oli esmine itaallane, kes on Premier Leagues mänginud, oli mehele liiga suur raskus, mida kanda? Olenemata sellest on faktiks see, et Silenzi suutis 12 mänguga lüüa vaid 2 väravat, mis ei muutnud teda just fännide lemmikmängijaks. Tema lepingu rebis Dave Bassett väidetavalt puruks pärast seda, kui mees keeldus Veneziast laenult tagasi tulema.

1 - Jonathan Stead

Blackburn ostis selle kiitsaka tippründaja miljoni naela eest Huddersfieldist 2004. aastal. Debüütvärav ja võiduväravad Manchester Unitedi ja Evertoni vastu andsid lootust, et mängumehes on potentsiaali ning teda ootab ees suur tulevik. Paraku rohkemaks Stead võimeline polnud. Järgmise koduklubi, Sunderlandi, eest suutis mees lüüa vaid kaks väravat ning seda 35 mängu jooksul. Kes mäletab, siis Sunderlandi kohutav hooaeg oligi just aastatel 2005-2006. Ilmselt oli Jonathan Steadi roll klubi allakäigus päris suur.