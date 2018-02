Premier League võib saada kauaoodatud talvepausi

Inglismaa jalgpalliliit ning jalgpalliliigade esindajad on läbirääkimistes teemal, kas võtta kasutusele pikalt soovitud talvepaus või mitte ning kuidas seda plaani täide viia.

Talvepaus on muutunud teistes suurliigades traditsiooniks ning selle puudumine on tekitanud klubi treenerite ja mängijate seas palju kära. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on pidanud talveperioodi ebainimlikuks, temaga on nõustunud nii Arsene Wenger kui Pep Guardiola, kes on andnud mõista, et säärane mängude tihedus on mängijate füüsisele laastav, kirjutab Soccernet.ee.

Nüüd on ametnikud võtmas mängijate ja peatreenerite sõnu kuulda ning otsitakse viisi, kuidas talvepausi mängukalendrisse integreerida. "Premier League on olnud läbirääkimistes nii jalgpalliliidu kui liigade esindajatega seoses liigtihedast mängugraafikust tingitud murede ja probleemide lahendamisega. Vastav puhkeperiood talvel on teostatav ning oleme avatud leidmaks ühise lahenduse," seisab Premier League'i ametlikus pressiteates.