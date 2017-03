Inglismaa jalgpalli kõrgliiga on asunud võitlusse ebaseaduslike otseülekannete vastu Suurbritannias ja välismaal. Kasutusele võetud meetmed olevat praegu karmimad kui kunagi varem.

Nn "striime" pakkuvad veebisaidid on maailma suurte liigadele pinnuks silmaks olnud juba aastaid. Varem vaid kõige nutikamatele internetikasutajatele kättesaadavad olnud piraatülekanded on tänaseks saavutanud massilise leviku. Seadmeid või äppe, millegal telekanalitelt pilte varastatase, on ainuüksi Suurbritannias juba sadu tuhandeid, kirjutab The Guardian.

Ametlike reitingute langedes on Premier League piraatlusega võitlemiseks appi võtnud politseijõud Suurbritannias ja välismaal ning teinud koostööd erinevate internetiteenuste pakkujatega. Veebruaris Inglismaal korraldatud reidi käigus vahistati viis inimest, keda kahtlustatakse vastavate seadmete müümises. Kaks nädalat tagasi sai üks Hartlepoolist pärit mees tingimisi vanglakaristuse ja 250 000-naelase trahvi, kuna ta üritas seadet müüa eraisikutele ja pubidele.

Piiratluseks kasutatud tele- ja arvutiseadmeid on konfiskeeritud ka Hispaanias Malagas ning Belfastis kahe firma valdustest.

"Premier League on läbi viimas kõigi aegade suurimat piraatlusevastast kampaaniat, et oma õigusi kaitsta," ütles liiga pressiesindaja Guardianile. "Sarnaselt teistele spordialadele ja loomemajanduse esindajatele rajaneb ka meie ärimudel võimele turustada ja müüa õigusi ning kaitsta oma intellektuaalset omandit. Tänu sellele saavad klubid arendada talendikaid mängijaid ja neisse investeerida, ehitada maailmatasemel staadione, toetada Inglise jalgpallipüramiidi, koole ja kogukondi - kõigest sellest saab kasu ka ühiskond laiemalt."