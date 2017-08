Premier League 25: 221 peatreenerit, 113 riiki ja kaks eestlast ehk inglased tähistavad kõrgliiga juubelit

Sel reedel alustab uuesti Inglise kõrgliiga, mis sel hooajal tähistab juba 25. sünnipäeva. Nii mõndagi on juhtunud 9746 mängu jooksu, millest statistikat teha.

1992. aastal olid asjalood jalgpallis täiesti teistsugused. Kui praegu on ligi pooled jalgpalluritest Inglise liigas välismaalased, siis veerand sajandit tagasi alustas esimeses voorus kõigest 13 võõrleegionäri, kirjutab BBC.

Kõigest seitse hooaega hiljem jooksis väljakule esimest korda Premier League's täielikult välismaalastest koosnev meeskond.

Kui tol ajal oli kõige populaarsemaks regiooniks, kust mängijaid tuua Skandinaavia, siis nüüd on hinnas hispaanlased ja prantslased, keda on kokku 65 ehk nad moostuvad üle veerandi liigas mängivatest palluritest.

Inglise liiga on tuntud ka selle poolest, et peatreenerid seal kahjuks kaua tööl ei püsi. Viimase 25 aasta jooksul on seal tööd leidnud lausa 221 mänedžeri. Hetkel meeskondi juhtivatest meestest on kõige kauem ametipostil püsinud ei keegi muu kui Londoni Arsenali loots Arsene Wenger, kes tänase seisuga on kahurimehi juhendanud 20 aastat ja 302 päeva.

Selle hooaja esimeses mängus reedel kohtuvad Arsenal ja Leicester City.