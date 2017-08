Prantsuse meedia: Sanchez on väga lähedal PSG-ga liitumisele

Kuigi Londoni Arsenal alustas uut hooaega tähtsa võiduga Leicester City üle, on Prantsuse ajalehe L'Equipe sõnul klubi tähtmängija Alexis Sanchez vahetamas klubi.

Tšiillane kohtumisest ise osa ei võtnud, kuid jälgis mängu tribüünidelt. Siiski on alust arvata, et ründaja uueks klubiks on alles hiljuti Neymari soetanud PSG.

Alexis Sanchez watching Arsenal with his Chilean actress girlfriend Mayte Rodriguez. pic.twitter.com/KJq0BM8nGV — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) August 11, 2017

L'Equipe allikate väitel on Sanchezt nähtud ühes Pariisi kuulsas hotellis koos agendi ja advokaadiga. Algselt vestleb klubiga ainult mängijaga kaasas olev agent, kuid on ka võimalus, et ka Sanchez soovib omanikega rääkida.

Kui ründaja enne üleminekuakna sulgumist uut klubi pole leidnud, siis võib ta peale Arsenaliga lepingu lõppemist 2018. aasta jaanuaris liituda tasuta teiste meeskondadega.