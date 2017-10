Põnev statistika: Liverpool on ühe näitajaga Premier League'is esirinnas, teise poolest aga täiesti põhjas

Twitteri "statistikaguru" OptaJoe on välja tulnud põneva tabeliga, mis näitab, et Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on Premier League'is vähemalt ühe näitaja poolest hetkel esikohal.

Nimelt on Liverpool teinud kaks pealelööki rohkem kui pärast seitset vooru tabelit juhtiv Manchester City, ainult et väravavõrku on sahistatud oluliselt vähem.

Viimases voorus võõrsil Newcastle Unitediga 1:1 viigi teinud Liverpool hoiab tabelis seitsmendat positsiooni, jäädes Manchester Cityst maha seitsme punktiga. City ainus viik kuue võidu kõrval tuli hooaja teisest voorust, kui kodus mängiti Evertoniga 1:1.

137 - Liverpool have attempted two shots more than Man City in the Premier League this season, but scored nine goals fewer. Conversion. pic.twitter.com/scIWcFSrIo — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2017

OptaJoele vastukaaluks näitab statistikaportaali Gracenote tabel aga, et Liverpoolile lüüakse ka endale üllatavalt vähe peale. Silmas on peetud lööke, mis on tehtud raamide vahele ehk kas posti, väravasse või väravavahi pihta. Liverpoolist väiksem on see number vaid Manchester Cityl ja Tottenhamil.

Siinkohal tuleks kivi visata Liverpooli väravavahtide kapsaaeda, sest 12 väravat on meestele ikkagi löödud. Lihtne loogika ütleb, et vaid 49 lööki on suutnud puurilukk kas tõrjuda või on vastaste pealelöögid põrkunud väravaraamiga. 20 protsenti löökidest on maandunud väravavõrgus, mis annab Liverpoolile selles arvestuses hetkel Premier League'i suurima "tolmuimeja" tiitli.

Conversion rate of those shots: 20% (HIGHEST of 20 teams) #lfc pic.twitter.com/sx6zXOzPbm — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 2, 2017

Premier League'i tabeliseis: