Pogba: Mourinho aitas mul inimesena areneda ja olen selle eest talle tänulik

Jose Mourinho vallandati Unitedi peatreeneri kohalt lõppeva nädala teisipäeval ning uueks lootsiks nimetati endine meeskonna ründaja Ole Gunnar Solsjkaer.

"Võitsime Mourinho käe all tiitleid ning tahan teda tänada selle eest," kommenteeris Pogba. "Ta aitas mul inimesena areneda. Olen Mourinhole selle eest tänulik. Usun, et kõik mängijad tunnevad sama ja nüüd peame keskenduma järgmistele mängudele."

Solsjkaeri debüüt Manchester Unitedi peatreenerina möödus edukalt, kui võõrsil saadi 5:1 võit Cardiffi üle. Tegu oli ühtlasi esimese mänguga pärast sir Alex Fergusoni lahkumise järel Unitedi peatreeneri kohalt 2013. aasta mais, kui meeskond lõi Premier League'i kohtumises 5 väravat.

"Meie meeskond mängis hästi ja oleme õnnelikud, et uue peatreeneri debüüt algas just niimoodi," lisas Pogba. "Oluline on samamoodi jätkata. Me ei saa võita, lüüa viis väravat ja järgmine mäng kaotada."

29 punkti kogunud United asub 18. vooru järel Premier League'is kuuendal kohal, liider Liverpoolist ollakse maas 19 silmaga.