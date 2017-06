Pogba: kuidas me oleme maailma halvim meeskond? Me võitsime kolm karikat!

Manchester United'i poolkaitsjal Paul Pogbal on saanud lõpuks mõõt täis, et meedia jätab tema tiimist mulje nagu neil läheks koguaeg halvasti. Oma frustratsiooni valas ta välja ajakirjale Esquire.

Alates sellest kui 24-aastane Pogba taasliitus meeskonnaga eelmisel suvel, on prantslane saanud ka ise palju kriitikat karmilt Inglismaa pressilt, kuid tema arvates on tähtsam võita karikaid, kui saada kiitust. "Meil on kolm karikat, nii et inimesed võivad öelda, mida tahavad. Oleme me kõige halvem meeskond maailmas? Mul pole probleemi sellega, et inimesed meid nii kutsuvad."

Pogba viskas oma ütlemistega kivi ka paljude teiste meeskondade kapsaaeda, kes mängivad ilusat jalgpalli aga ei võida karikaid: "Sa võid olla parim meeskond ja mängida ilusat jalgpalli aga karikaid ei tule. Kes neid mäletab? Mitte keegi."